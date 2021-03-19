В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Управделами президента опровергло данные о закупке презервативов и табака

РИА Новости
10 минут назад
Сообщения о закупке предприятием управделами президента РФ презервативов и сигарет не соответствуют действительности, заявила РИА Новости пресс-секретарь управделами Елена Крылова.
Ранее в СМИ появились сообщения, что подведомственное управделами ФГУП "Предприятие по поставкам продукции" решило закупить презервативы на 726 тысяч рублей, а также сигареты и зажигалки.
"Данная информация не соответствует действительности. Ничего из вышеперечисленного не имеет никакого отношения к реальному положению дел", - сказала Крылова.
По ее словам, ФГУП "Предприятие по поставкам продукции" имеет на балансе несколько зданий в Одинцово, в которых находятся магазины общего пользования. Согласно действующему законодательству, магазин запрашивает у поставщика весь ассортимент на год для последующей реализации, поставщик предоставляет весь ассортимент, а затем уже контрагент (ФГУП) выбирает именно то, что он будет реализовывать в магазинах.
Общество,Елена Крылова,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители