Ранее в СМИ появились сообщения, что подведомственное управделами ФГУП "Предприятие по поставкам продукции" решило закупить презервативы на 726 тысяч рублей, а также сигареты и зажигалки.

По ее словам, ФГУП "Предприятие по поставкам продукции" имеет на балансе несколько зданий в Одинцово, в которых находятся магазины общего пользования. Согласно действующему законодательству, магазин запрашивает у поставщика весь ассортимент на год для последующей реализации, поставщик предоставляет весь ассортимент, а затем уже контрагент (ФГУП) выбирает именно то, что он будет реализовывать в магазинах.