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Москва

Северная Македония продлила для россиян упрощенный въезд 

RT на русском 28 минут назад
Македония разрешила россиянам въезжать без виз
Фото: depositphotos.com
Правительство Северной Македонии продлило для граждан России упрощенный порядок въезда.

«Правительством Республики Северной Македонии принято очередное решение предоставить гражданам России с 16 марта 2021 года по 15 марта 2022 года право безвизового въезда в страну без каких-либо дополнительных условий, в том числе оговоренных действующим соглашением», — приводит РИА Новости сообщение МИД России.

В ведомстве отметили, что в этот период для кратковременного въезда в Северную Македонию на срок до 90 дней в течение каждого шестимесячного периода не потребуется на северомакедонской границе предъявлять визы, туристические ваучеры, приглашения или гарантийные письма.
Ранее сообщалось, что Северная Македония зарегистрировала «Спутник V».
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