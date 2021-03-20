Опубликованы пророчества Распутина на 2021 год 

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Как отмечает «МК», в предсказаниях Распутина не указаны даты, но трактователи считают, что речь идет о 2021 годе.

Распутин считал, что в будущем «любовь исчезнет», люди окажутся «на краю пропасти», затем «человечество будет раздавлено поступью безумцев», а «невежественный будет диктовать законы мудрому».

«С запада придет кровожадный князь, который поработит богатством, а с востока другой князь, который поработит нищетой» — цитирует газета записи Распутина.

Он также предсказывал три глобальных войны, после которых в Санкт-Петербурге встретятся «три царя».

Как писал «Рамблер», ранее в соцсетях обсуждали пророчества Ванги и Нострадамуса о России.

В блоге «Непознанный Мир» рассказали , что Ванга обещала России конфликты со множеством стран в 2021 году, но в то же время «неоспоримое лидерство» и «укрепление духа государства».

В катренах Нострадамуса находили предсказания о «золотом веке» России (его ждут в 2025-м или 2035 году), появлении новой религии, которая сделает страну «духовным центром» мира, а также «осторожном и благородном» правителе России.