Опубликованы пророчества Распутина на 2021 год 

Приближенный к семье Николая II крестьянин Григорий Распутин предупреждал о приходе «кровожадного западного князя» и предрекал судьбоносную встречу трех царей в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал «Московский комсомолец».
Как отмечает «МК», в предсказаниях Распутина не указаны даты, но трактователи считают, что речь идет о 2021 годе.
Распутин считал, что в будущем «любовь исчезнет», люди окажутся «на краю пропасти», затем «человечество будет раздавлено поступью безумцев», а «невежественный будет диктовать законы мудрому».
«С запада придет кровожадный князь, который поработит богатством, а с востока другой князь, который поработит нищетой» — цитирует газета записи Распутина.
Он также предсказывал три глобальных войны, после которых в Санкт-Петербурге встретятся «три царя».
Как писал «Рамблер», ранее в соцсетях обсуждали пророчества Ванги и Нострадамуса о России.
В блоге «Непознанный Мир» рассказали, что Ванга обещала России конфликты со множеством стран в 2021 году, но в то же время «неоспоримое лидерство» и «укрепление духа государства».
В катренах Нострадамуса находили предсказания о «золотом веке» России (его ждут в 2025-м или 2035 году), появлении новой религии, которая сделает страну «духовным центром» мира, а также «осторожном и благородном» правителе России.