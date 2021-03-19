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Электронные паспорта могут появиться в РФ в декабре 2021 года

ТК «Звезда»иещё 9
29 минут назад
Российский электронный паспорт в Москве можно будет оформить и получить с 1 декабря 2021 года. По всей стране данная услуга появится не позднее июля 2023 года. Об этом говорится в проекте указа, опубликованном на сайте правовых актов.
Электронные паспорта начнут внедрять с 1 декабря
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Ввести в действие паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, содержащий электронный носитель информации с 1 декабря 2021 года», - говорится в документе.
В то же время будет запущено мобильное приложение, выполняющее функции паспорта. В дальнейшем приложение можно будет использовать для доступа к порталам госуслуг, обращения в МФЦ, заключения договоров и получения услуг сотовой связи.
В МВД уточнили, что электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку, размером похожую на банковскую. У документа будет электронный носитель информации, в котором будут размещены данные из бумажного паспорта, однако главная информация о гражданине будет находиться на пластиковой карте.
Общество,МВД,Москва,Россия,
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