80% россиян чувствуют себя счастливыми

Чувствовать себя счастливыми людям позволяет наличие семьи и благополучие родных (26%), отсутствие проблем со здоровье у себя и близких (25%), дети (21%), а также хорошая работа (17%).Среди людей с хорошим достатком оптимистичный настрой демонстрируют 93% респондентов. Также большинство довольных жизнью имеют полное или незаконченное высшее образование – 85%.

Россияне обращают внимание и на людей вокруг. По мнению 31% опрошенных, их окружают преимущественно счастливые люди. Несчастливым свое окружение считают 16% респондентов.Россияне, которые счастливыми себя не считают, в числе причин отмечают плохое положение дел в стране, нехватку средств и низкий уровень заработной платы, а также безработицу, уровень пенсий, высокие цены и семейные проблемы.