Отопление в домах россиян под угрозой из-за массовых долгов

Как ранее писал NEWS.ru, в США небывалые морозы пришли в южные регионы страны. А мощные снегопады привели к отключениям электричества у миллионов американцев. Многие из них не были готовы к такому разгулу стихии, поэтому в домах лопались трубы отопления и даже гибли при минусовых температурах. Но есть и те, кому мороз не страшен, — русские мигранты. Наученные суровой жизнью в России, они обезопасили свои дома от многотысячных ремонтов и даже не успели подхватить насморк.