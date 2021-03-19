Кипр отменил карантин для российских туристов

Для въезда в страну россиянам будет необходимо за сутки до вылета зарегистрироваться на Cyprus FlightPass, а также сдать два ПЦР-теста на коронавирус: один перед вылетом (не позднее, чем за 72 часа до отправления), второй — по прибытии.
Министр туризма Кипра Саввас Пердиос гарантировал россиянам безопасный отдых с соблюдением всех антиковидных протоколов. По его словам, республика успешно борется с пандемией. Он выразил надежду, что к летнему сезону туристическая деятельность вернется в нормальное русло.