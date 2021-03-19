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Кипр отменил карантин для российских туристов

Парламентская газетаиещё 5
1 час назад
Российские туристы смогут въезжать на Кипр без соблюдения карантина с 1 апреля. Об этом в четверг сообщается на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).
Кипр отменил карантин для российских туристов
Фото:  PIXABAY.COM PIXABAY.COM
По его словам, Россия будет перемещена из «серой» категории стран в «красную».
Для въезда в страну россиянам будет необходимо за сутки до вылета зарегистрироваться на Cyprus FlightPass, а также сдать два ПЦР-теста на коронавирус: один перед вылетом (не позднее, чем за 72 часа до отправления), второй — по прибытии.
Министр туризма Кипра Саввас Пердиос гарантировал россиянам безопасный отдых с соблюдением всех антиковидных протоколов. По его словам, республика успешно борется с пандемией. Он выразил надежду, что к летнему сезону туристическая деятельность вернется в нормальное русло.
Ранее сообщалось, что российские туристы не смогут прилетать на Кипр с 1 марта, несмотря на формальное открытие в этот день аэропортов острова для международного туризма. В реестре деления стран на группы в зависимости от складывающейся в них эпидемиологической обстановки Россия была занесена в «серую» группу стран, откуда на остров допускаются только отдельные категории граждан.
Общество,Ассоциация туроператоров России,Россия,Кипр,
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