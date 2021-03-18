Украинского эксперта высмеяли за танцы в студии Первого канала 

Всё началось с того, что Запорожский заявил о намерении украинских властей вернуть Крым . При этом он отметил, что на полуострове следует оставаться только истинным патриотам Украины, остальным он посоветовал как можно быстрее переезжать в российские города — «Тамбов, Екатеринбург, Сызрань».

Затем эксперт «прошёлся» по крымским морякам, которые ранее заявили, что они никуда не уедут с родной земли, даже если с неба повалятся камни. Запорожский принялся выплясывать и кривляться.

Ведущая программы Олеся Лосева какое-то время спокойно наблюдала за странным поведением гостя, а затем попросила его «изобразить ещё раз».

«Похоже, день рождения Богдана Титомира не прошел даром», — посмеялась она.

Ранее, как сообщал «Рамблер», украинская писательница Елена Степовая заявила, что жителям Донбасса после того, как Киев возьмёт регион под контроль, придется заслужить право на украинское гражданство. Она подробно расписала план действий после «зачистки» региона. На первых порах после «победы», по ее мнению, следует конфисковать бизнес и имущество у жителей Донбасса, имеющих на руках паспорта непризнанных республик ДНР и ЛНР и РФ, а самих их вывезти в Россию.

Если человек не воевал на стороне ополченцев, ему следует выдать «серый паспорт негражданина с правом сдачи экзаменов» на знание украинского языка, истории и литературы. Экзаменации также не удастся избежать и молодёжи, достигшей совершеннолетия. Если уровень знаний будет признан удовлетворительным, то только в этом случае можно будет выдать жителю Донбасса украинский паспорт, отметила Степовая.