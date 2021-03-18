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Бабушка сдала внука в полицию за отказ играть на тромбоне

Экспресс газета
50 минут назад
Жительница Москвы вызвала полицию, чтобы заставить своего внука играть на тромбоне, сообщает Telegram-канал Baza.
Мальчик, которому исполнилось только 14 лет, уже стал довольно успешным музыкантом - он играет на тромбоне во Всероссийском юношеском симфоническом оркестре. Однако, 17 марта он не захотел в очередной раз идти в консерваторию на занятия, что страшно возмутило его бабушку. Обычные методы воспитания не помогли, и тогда дама решила позвать на помощь полицейских.
Прибывшим на место стражам порядка бабушка пояснила: мол, подросток бросался на нее с кулаками, кричал и категорически отказывался учиться музыке. Но это дело не в компетенции полицейских, а вот инспектор по делам несовершеннолетних займется теперь семейным конфликтом.
Общество,Видео,Москва,
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