Бабушка сдала внука в полицию за отказ играть на тромбоне

Мальчик, которому исполнилось только 14 лет, уже стал довольно успешным музыкантом - он играет на тромбоне во Всероссийском юношеском симфоническом оркестре. Однако, 17 марта он не захотел в очередной раз идти в консерваторию на занятия, что страшно возмутило его бабушку. Обычные методы воспитания не помогли, и тогда дама решила позвать на помощь полицейских.