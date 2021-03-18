Член комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России , член Экспертного совета при уполномоченном по правам человека при президенте России Мария Бутина представила фонд «Своих не бросаем».

«Основной задачей фонд ставит борьбу за права наших сограждан на площадках международного права, таких как ЕСПЧ, ООН, ПАСЕ, ОБСЕ», — заявила Бутина.

Она отметила, что фонд был создан её семьёй во время её заключения в тюрьме в США.

«Когда я вернулась, буквально сразу, спустя несколько дней, ко мне стали обращаться родственники россиян, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации, как и я когда-то, в заключении за пределами нашей родины», — рассказала Бутина.

По её словам, она приняла решение о том, что фонд должен продолжить своё существование.