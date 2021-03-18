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Когда это все закончится: россиян предупредили о росте цен на всё 

Елена Прошина 53 минуты назад
Когда это все закончится: россиян предупредили о росте цен на всё
Фото: Рамблер
Аналитик Института современного развития Никита Масленников считает, что из-за нехватки контейнеров для морской перевозки грузов в России подорожает электроника. Об этом сообщает «Ура.ру».
По мнению Масленникова, рост цен коснется смартфонов, ноутбуков, телевизоров и различной бытовой техники. Эта продукция может подорожать на 10-15 процентов, в некоторых случаях — еще заметнее.

«Если есть необходимость обновить технику, это надо делать сейчас, потому что через месяц цены будут совершенно другие», — посоветовал аналитик.

Глава Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой заявил, что наряду с техникой будут дорожать и продукты. По его словам, это проблема не только России, а мировой экономики в целом.

«Сейчас, пока рынки труда не восстановились, у производителей возникают вопросы с привлечением трудовой силы. Это только один из факторов», — отметил он.

По мнению Косого, цены будут расти в ближайшие пару лет.
Как писал «Рамблер», ранее РБК рассказало, что после выборов президента США резко вырос спрос на перевозки между Штатами и Китаем. В результате возник дефицит контейнеров и судов — сначала только на американо-китайском направлении, а затем и по всему миру.
Стоимость морских перевозок выросла, а вслед за ней, по мнению опрошенных РБК экспертов, подорожают импортные одежда, обувь, мебель и бытовая техника. По оценкам участников рынка,
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Комментарии
Общество , Никита Масленников , РБК
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