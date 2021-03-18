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Говорить об отмене масочного режима в России пока рано — Попова 

Москва24 и ещё 3 1 час назад
Попова: «Говорить об отмене масочного режима пока рано»
Фото: РИА Новости
В России рано отменять масочный режим и другие серьезные ограничения из-за коронавируса. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

"Говорить о каких-то серьезных изменениях в нашей жизни или об отмене масочного режима, например, сегодня не приходится. Пока сегодня все требования по защите своего здоровья — по ношению масок, по безусловному мытью рук, содержанию в чистоте, использованию дезинфектантов для обработки рук, различных поверхностей, для обработки своих помещений, рабочих или домашних, это все пока остается", — сказала Попова.

Ранее Попова озвучила возможные сроки ослабления ограничений из-за COVID-19. По ее мнению, послабления возможны к лету.
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Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор
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