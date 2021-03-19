Молодые россиянки стали активнее заниматься бизнесом

Россиянки рвутся в бизнес: среди индивидуальных предпринимателей доля женщин составляет 48%, а особенно активно в качестве ИП за последний год регистрировались представительницы прекрасного пола в возрасте от 20 до 30 лет, говорится в исследовании сервиса электронных платежей ЮMoney.

Фото: © РИА Новости. Максим Богодвид © РИА Новости. Максим Богодвид

Аналитики сервиса учитывали данные о платежах, которые бизнесмены и предпринимательницы приняли от клиентов с февраля 2020 по февраль 2021 года. Совместно с "БКС Мир инвестиций" компания выяснила, во что инвестировали мужчины и женщины.

"Женщины от 31 до 40 лет оказались одними из самых предприимчивых. Среди ИП их доля составляет 48%, среди самозанятых — 45%. Интересно, что самый сильный рост числа ИП среди женщин показала за год возрастная группа 20-30-летних — на 70%. Их доход при этом вырос в 2,9 раза. Количество самозанятых в этой группе увеличилось еще сильнее — в 5,6 раза, при этом их финансовые показатели выросли в 9,8 раза", — говорится в исследовании.

По данным аналитиков, у мужчин сложилась похожая ситуация. Тех, кому от 31 до 40 лет, оказалось больше всего среди ИП и самозанятых: 48% и 42% соответственно. В возрастной группе 20-30-летних число ИП за год также выросло больше всего – на 46%, количество самозанятых — в 3,4 раза. Их доходы увеличились на 67% и в 7,4 раза соответственно.

По данным "БКС Мир инвестиций", среди пользователей, начинающих инвестировать, количество мужчин составляет 62%, женщин — 38%. Большинство из них работают специалистами и руководителями среднего звена, их средний возраст — 37 лет. Их среднемесячный доход — 70-80 тысяч рублей. Чаще всего люди инвестируют в депозиты, паевые инвестиционные фонды, акции и рассчитывают на большую прибыль, чем от банковских вкладов.