Попова: «10% людей не реагируют на вакцинацию»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в среднем иммунитет к коронавирусной инфекции после вакцинации не формируется у 10% людей, которые сделали прививку, передает Газета.ru.

«10% населения земного шара или 10% в любом городе и населенном пункте — среднее такое число людей не реагируют на вакцинацию, не только сегодняшними вакцинами, но это касается практически всех вакцин», — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

Она отметила, что сейчас важно добиться защиты от Covid-19 для основной части населения.

По ее словам, если основная часть населения РФ будет защищена, то те 10% россиян без иммунитета, также будут защищены.

За все время пандемии в России зафиксировано свыше 4,4 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались больше 93 тыс. пациентов, выздоровели более 4 млн человек.