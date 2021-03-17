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Москва

Иммунитет после вакцинации от Covid‑19 не формируется у 10% привитых 

РИАМО и ещё 4 1 час назад
Попова: «10% людей не реагируют на вакцинацию»
Фото: РИА Новости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в среднем иммунитет к коронавирусной инфекции после вакцинации не формируется у 10% людей, которые сделали прививку, передает Газета.ru.

«10% населения земного шара или 10% в любом городе и населенном пункте — среднее такое число людей не реагируют на вакцинацию, не только сегодняшними вакцинами, но это касается практически всех вакцин», — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

Она отметила, что сейчас важно добиться защиты от Covid-19 для основной части населения.
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По ее словам, если основная часть населения РФ будет защищена, то те 10% россиян без иммунитета, также будут защищены.
За все время пандемии в России зафиксировано свыше 4,4 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались больше 93 тыс. пациентов, выздоровели более 4 млн человек.
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Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор , Газета.Ru
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