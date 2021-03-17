Познер: идеологию фашизма не победили

Журналист Владимир Познер заявил о том, что фашизм не был побежден в ходе Второй мировой войны, а находится в сознании людей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Вы знаете, когда говорят «Победили фашизм», то имеют в виду Вторую мировую войну. То есть имеют в виду конкретную страну, фашистскую Германию, которую действительно победили. Только идиот может сказать, что победили идеологию. Эту идеологию не победили», - заявил Познер, отвечая на вопрос читателей на своем сайте.

По мнению журналиста, «фашиствующие тенденции проявляются почти у каждого человека по разным поводам».

Познер предположил, что фашизм является частью каждого человека, но люди могут попытаться «вытравить» и преодолеть его в себе.

По его словам, важную роль в этом может играть школьное образование, однако в России оно проходит мимо вопросов травли и нетолерантности.

«Я видел школы такого рода, которые бы меня устраивали, в Швеции, в частности, в Финляндии», - добавил Познер.

Как сообщал «Рамблер», ранее Владимир Познер в эфире YouTube-канала «Серафим» связал бедность россиян с выбранным их предками православием. По словам журналиста, в протестантских странах люди живут значительно лучше «по самым разным параметрам», чем в католических, в католических - лучше, чем в православных.