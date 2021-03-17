Тиньков купил вертолёт

Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков стал владельцем личного вертолёта Airbus H125 в VIP-комплектации. Воздушный транспорт купили в комплект к яхте-ледоколу La Datcha, спущенной на воду в конце 2020 года. Стоимость летательного аппарата колеблется от $2,5 млн до $5 млн.

Фото: Wikipedia / Tinkoff Bank, CC BY-SA 4.0 Wikipedia / Tinkoff Bank, CC BY-SA 4.0

О покупке элитного вертолёта узнал Forbes от близких к бизнесмену источников. По их словам, Тиньков приобрёл Airbus H125 в конце 2020–начале 2021 года. Это уже второй вертолёт из приписанных к яхте-ледоколу Тинькова.

Airbus H125 — лёгкий однодвигательный вертолёт с цифровой системой управления. Такое воздушное судно адаптировано к полётам в экстремальных условиях, а в 2005 году оно установило мировой рекорд, поднявшись на гору Эверест и сев на площадку на уровне 8850 метров.

Представитель Тинькофф-банка подтвердил, что яхта, которую миллиардер намерен сдавать в аренду, оборудована двумя вертолётами, однако сумму покупки комментировать отказался.

Яхта-ледокол La Datcha длиной 77 м предназначена для путешествий в самые отдалённые уголки мира и оборудована всем необходимым для активного отдыха как на экваторе, так и ближе к полюсам. На судне есть две вертолётные площадки, батискаф, снегоходы, тренажёрный зал, сауна, джакузи и массажный кабинет. Всего на ней могут разместиться 24 члена экипажа и 12 пассажиров.