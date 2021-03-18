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Соседи спасли россиянку из снежного плена 

Lenta.ru и ещё 2 14 минут назад
Соседи спасли россиянку из снежного плена
Фото: РИА Новости
В Нововятском районе Кирова женщину завалило снегом с крыши. Пострадавшую пришлось спасать соседям — они стали очевидцами происшествия и поспешили на помощь, сообщается на сайте городской администрации.
Жительница частного дома на улице Орлова решила самостоятельно очистить кровлю своего дома, забравшись для этого на крышу пристройки. Однако в какой-то момент снежные массы начали лавиной сходить вниз. Россиянка потеряла равновесие и вместе с пластами снега упала на землю, оказавшись в снежном плену.
Заметившие это соседи немедленно бросились на помощь и высвободили пострадавшую еще до приезда спасателей. Они же вызвали на место скорую. Женщину отвезли в больницу, ей оказывается необходимая помощь. Отмечается, что угрозы ее жизни нет. В городском управлении гражданской защиты гражданам посоветовали нанимать для очистки крыш специалистов или использовать страховочные тросы.
Ранее в марте 68-летнюю жительницу Новосибирска убило осадками — она скончалась после того, как на нее упала глыба льда и снега. Как выяснили следователи, россиянка проходила мимо многоэтажного жилого дома, и на нее упали снежные массы и лед с козырька, самовольно установленного на балконе.
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Общество , Киров , Кировская Область , Республика Коми , Ухта
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