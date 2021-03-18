Соседи спасли россиянку из снежного плена 

В Нововятском районе Кирова женщину завалило снегом с крыши. Пострадавшую пришлось спасать соседям — они стали очевидцами происшествия и поспешили на помощь, сообщается на сайте городской администрации.

Жительница частного дома на улице Орлова решила самостоятельно очистить кровлю своего дома, забравшись для этого на крышу пристройки. Однако в какой-то момент снежные массы начали лавиной сходить вниз. Россиянка потеряла равновесие и вместе с пластами снега упала на землю, оказавшись в снежном плену.

Заметившие это соседи немедленно бросились на помощь и высвободили пострадавшую еще до приезда спасателей. Они же вызвали на место скорую. Женщину отвезли в больницу, ей оказывается необходимая помощь. Отмечается, что угрозы ее жизни нет. В городском управлении гражданской защиты гражданам посоветовали нанимать для очистки крыш специалистов или использовать страховочные тросы.