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Детский сад в российском городе обнесли колючей проволокой 

Lenta.ru 41 минуту назад
Детский сад в Татарстане обнесли колючей проволокой
Фото: Telegram-канал Mash Iptash
Детский сад №86 в Набережных Челнах, который одновременно является центром развития ребенка «Электроник», обнесли колючей проволокой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Россияне заметили, что по периметру сада поставили железный забор, который сверху «украсили» колючей проволокой. При этом в «Электронике» занимаются дети трех-шести лет.
Администрация учебного учреждения заявила, что это вынужденная мера безопасности — рядом с центром находится рынок. Для того чтобы оградить детей от посторонних, зачастую не самых дружелюбных, участок обнесли.
Ранее пьяный мужчина во Владивостоке на иномарке сбил ворота детского сада и прокатился по его территории. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД попытались задержать нарушителя на месте, однако тот скрылся. Позже его задержали, при этом он оказывал сопротивление сотрудникам полиции.
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Общество , ГИБДД , Владивосток , Приморский Край
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