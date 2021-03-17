Экс-сотрудница отеля в Сочи рассказала правду о шведском столе 

Бывшая сотрудница одного из российских отелей Марина Ершова в своём блоге рассказала , куда идут продукты со шведских столов, которые не были съедены постояльцами гостиницы. Вариантов, по её словам, масса.

Блогер отметила, что ни один отель работать себе в убыток не будет. По ее словам, масса продуктов выбрасывается, но все возможные потери изначально заложены в стоимости путёвки. Ершова подчеркнула, что беспокоиться за судьбу недоеденных блюд не стоит — все объедки идут в урну. Даже та пища, что была выложена на тарелку, но к ней не прикоснулись. Часть не съеденных продуктов работники кухни забирают домой, хотя это и запрещено администрацией.

«Стеллажи, что со свежей нарезкой — идут на салаты или начинки в пироги, на супы и подливы. Вчерашние вареные яйца — в салаты, в начинки», — написала блогер.

Сырной нарезки к вечеру практически не остаётся, не съеденное сливочное масло перетапливают и используют в приготовлении блюд. Фрукты и овощи на завтрак и на ужин могут выставить одни и те же, но каждый день растительность всегда выкладывают свежую, отметила Ершова.

«Так что не бойтесь кушать фрукты, а вот от пирогов с начинкой я бы отказалась», — резюмировала блогер.

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