Собаки встали во время гимна России и взорвали Сеть

В интернете набрала популярность видеозапись с собаками-патриотами. Об этом сообщает «Ридус».

Некоторое время назад в инстаграме был опубликован ролик, на котором находящийся за кадром мужчина просит умную колонку воспроизвести гимн России. После того как мелодия заиграла, две собаки встали на задние лапы.

«Ну хоть какие-то патриоты остались», — прокомментировал один из пользователей социальной сети.

Многие другие выразили уверенность, что на самом деле хозяин собак за кадром демонстрировал им лакомство.

В декабре, как сообщал «Рамблер», Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил Российское антидопинговое агентство статуса соответствия и запретил до декабря 2022 года российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.