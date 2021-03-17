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Собаки встали во время гимна России и взорвали Сеть

Артём Кульша
59 минут назад
В интернете набрала популярность видеозапись с собаками-патриотами. Об этом сообщает «Ридус».
Некоторое время назад в инстаграме был опубликован ролик, на котором находящийся за кадром мужчина просит умную колонку воспроизвести гимн России. После того как мелодия заиграла, две собаки встали на задние лапы.
«Ну хоть какие-то патриоты остались», — прокомментировал один из пользователей социальной сети.
Многие другие выразили уверенность, что на самом деле хозяин собак за кадром демонстрировал им лакомство.
В декабре, как сообщал «Рамблер», Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил Российское антидопинговое агентство статуса соответствия и запретил до декабря 2022 года российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.
Также суд запретил исполнение гимна России. В январе комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила использовать вместо него песню «Катюша». На прошлой неделе CAS отклонил это предложение, потому что запрет на исполнение гимна России распространяется на любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее.
Общество,Видео,Россия,
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