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Когда это все закончится: россиянам пригрозили ростом цен на картошку

Елена Прошина
1 час назад
В Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники («Асход») заявили, что пшеница, картофель и другие овощи подорожают на 1,5 процента из-за повышения утильсбора. Об этом пишут «Известия».
Когда это все закончится: россиянам пригрозили ростом цен на картошку
Фото: РамблерРамблер
Ассоциация направила письмо российскому премьер-министру Михаилу Мишустину, выступив против планов Минпромторга повысить утилизационный сбор на импортную спецтехнику.
В организации подчеркнули, что Россия «остро нуждается» в обновлении и расширении парка сельхозтехники.
«С учетом стареющего парка и дефицита техники потребуются годы для обеспечения должного уровня механизации, а дополнительные ограничительные меры только усугубят ситуацию», - подчеркивается в письме.
Его авторы рассказали, что продукция российских заводов раскуплена, а доля импортной техники и так постоянно сокращается.
Председатель правления ассоциации «Асход» Александр Алтынов отметил, что по новым правилам утильсбор для мощных тракторов вырастет примерно с 800 тысяч до трех миллионов рублей (10–15 процентов от стоимости трактора). По его словам, среди расходов сельхозпроизводителей техника составляет 10–12 процентов.
«Если она в итоге подорожает на 10–15 процентов в среднем, то получится эффект роста цен до 1,5 процента на сельхозпродукцию», - подчеркнул он.
Как писал «Рамблер», в январе 2021 года рост цен на продукты в России стал максимальным за последние пять лет. Аналитики компании FinExpertiza подсчитали, что потребительские цены на продукты в январе 2021-го выросли на семь процентов к январю 2020-го, опередив инфляцию.
Общество,Михаил Мишустин,Минпромторг,газета "Известия",
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