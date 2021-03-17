Когда это все закончится: россиянам пригрозили ростом цен на картошку

В Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники («Асход») заявили, что пшеница, картофель и другие овощи подорожают на 1,5 процента из-за повышения утильсбора. Об этом пишут «Известия».

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Ассоциация направила письмо российскому премьер-министру Михаилу Мишустину , выступив против планов Минпромторга повысить утилизационный сбор на импортную спецтехнику.

В организации подчеркнули, что Россия «остро нуждается» в обновлении и расширении парка сельхозтехники.

«С учетом стареющего парка и дефицита техники потребуются годы для обеспечения должного уровня механизации, а дополнительные ограничительные меры только усугубят ситуацию», - подчеркивается в письме.

Его авторы рассказали, что продукция российских заводов раскуплена, а доля импортной техники и так постоянно сокращается.

Председатель правления ассоциации «Асход» Александр Алтынов отметил, что по новым правилам утильсбор для мощных тракторов вырастет примерно с 800 тысяч до трех миллионов рублей (10–15 процентов от стоимости трактора). По его словам, среди расходов сельхозпроизводителей техника составляет 10–12 процентов.

«Если она в итоге подорожает на 10–15 процентов в среднем, то получится эффект роста цен до 1,5 процента на сельхозпродукцию», - подчеркнул он.