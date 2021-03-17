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Москва

Ксения Собчак опровергла встречу со «скопинским маньяком» 

Говорит Москва 1 час назад
Собчак опровергла встречу со «скопинским маньяком»
Фото: ТАСС
Ксения Собчак опровергла встречу со «скопинским маньяком». Ранее «Комсомольская правда» написала, что беседа с Виктором Моховым проходила в ресторане «Сахар» в Скопине Рязанской области.
В своём Telegram-канале Ксения Собчак написала, что в этом заведении она встречалась со следователем Дмитрием Плоткиным. Он 17 лет назад занимался делом «скопинского маньяка».
Слесарь Мохов 21 год назад похитил двух девушек 14 и 17 лет в Рязанской области. Своих жертв маньяк почти четыре года держал в подвале. Мужчина насиловал девушек, морил их голодом, бил резиновым шлангом и травил слезоточивым газом. За это время одна девушка родила двоих детей. Мохов подбрасывал младенцев в многоквартирные дома. Школьниц удалось освободить в мае 2004 года.
Скопинский маньяк и Собчак встретились в ресторане
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Общество , Виктор Мохов , Ксения Собчак , Комсомольская правда
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