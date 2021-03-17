Собчак опровергла встречу со «скопинским маньяком»

В своём Telegram-канале Ксения Собчак написала, что в этом заведении она встречалась со следователем Дмитрием Плоткиным. Он 17 лет назад занимался делом «скопинского маньяка».

Слесарь Мохов 21 год назад похитил двух девушек 14 и 17 лет в Рязанской области. Своих жертв маньяк почти четыре года держал в подвале. Мужчина насиловал девушек, морил их голодом, бил резиновым шлангом и травил слезоточивым газом. За это время одна девушка родила двоих детей. Мохов подбрасывал младенцев в многоквартирные дома. Школьниц удалось освободить в мае 2004 года.