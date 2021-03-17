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Москва

Максакова объяснила оскорбления в адрес россиян 

Артём Кульша 1 час назад
Максакова объяснила оскорбления в адрес россиян
Фото: РИА Новости
Певица Мария Максакова назвала жабами и кротами не всех россиян, а конкретных. Об этом она сама сообщила «Комсомольской правде».
В 2017 году, как сообщал «Рамблер», муж Максаковой бывший депутат Государственной думы Денис Вороненков был застрелен киллером в Киеве. После этого певица осталась жить на Украине и заявила, что та очень подходит ей, вольнолюбивому человеку, немного бунтарю, по духу, и у нее было ощущение, что там она попала в сказку «Дюймовочка», наконец попала к эльфам, предварительно пожив с жабами и кротами.
В конце января Максакова вернулась в Россию, а сегодня назвала фразу про жаб и кротов шуткой. Она сообщила, что подразумевала конкретных людей, которые пытаются ее растоптать, которые обманывают и не щадят.
Певица заверила, что со всем своим образованием и интеллектом не стала бы говорить о русском народе в неприглядном контексте.

«Народ наш прекрасен. Среди россиян много замечательных людей», — считает она.

Вчера актер Алексей Серебряков сообщил, что в настоящее время живет в России и, собственно говоря, не эмигрировал в 2012 году в Канаду, а вывез детей, чтобы поучить.
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Общество , Денис Вороненков , Мария Максакова-Игенбергс , Алексей Серебряков , Госдума , Комсомольская правда
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