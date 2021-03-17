Максакова объяснила оскорбления в адрес россиян 

Певица Мария Максакова назвала жабами и кротами не всех россиян, а конкретных. Об этом она сама сообщила «Комсомольской правде».

В 2017 году, как сообщал «Рамблер», муж Максаковой бывший депутат Государственной думы Денис Вороненков был застрелен киллером в Киеве. После этого певица осталась жить на Украине и заявила, что та очень подходит ей, вольнолюбивому человеку, немного бунтарю, по духу, и у нее было ощущение, что там она попала в сказку «Дюймовочка», наконец попала к эльфам, предварительно пожив с жабами и кротами.

В конце января Максакова вернулась в Россию, а сегодня назвала фразу про жаб и кротов шуткой. Она сообщила, что подразумевала конкретных людей, которые пытаются ее растоптать, которые обманывают и не щадят.

Певица заверила, что со всем своим образованием и интеллектом не стала бы говорить о русском народе в неприглядном контексте.

«Народ наш прекрасен. Среди россиян много замечательных людей», — считает она.