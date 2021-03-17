Стерлигов призвал клеймить проституток 

«Помните графа де Ла Фера, которого чуть не женила на себе юная тогда еще Миледи, которая корчила из себя невинную девочку? Граф, благо, увидел лилию у нее на плече — клеймо, которое ставили проституткам, выжигали, — и это избавило его от этой засады. Нам надо возрождать эту традицию. Надо обезопасить наших детей и начинать клеймить *** (проституток. — Прим. ред.), и принимать соответствующий закон. Это не хиханьки-хаханьки, это важнейший вопрос!» — заявил он в видеообращении.

Стерлигов отметил, что современные проститутки чаще всего больны венерическими заболеваниями, чего во времена графа де Ла Фера практически не было, и это очень опасно для молодых людей.

Он высказал мнение, что все должно быть по-честному — кому нужна блудница, должны ее получить, а кому нужна целомудренная невеста, должны получить ее.