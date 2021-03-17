Стерлигов призвал клеймить проституток 

В России должен быть принят закон о клеймении проституток. Об этом, как сообщает телеграм-канал «НеМалахов», заявил бизнесмен Герман Стерлигов.
«Помните графа де Ла Фера, которого чуть не женила на себе юная тогда еще Миледи, которая корчила из себя невинную девочку? Граф, благо, увидел лилию у нее на плече — клеймо, которое ставили проституткам, выжигали, — и это избавило его от этой засады. Нам надо возрождать эту традицию. Надо обезопасить наших детей и начинать клеймить *** (проституток. — Прим. ред.), и принимать соответствующий закон. Это не хиханьки-хаханьки, это важнейший вопрос!» — заявил он в видеообращении.
Стерлигов отметил, что современные проститутки чаще всего больны венерическими заболеваниями, чего во времена графа де Ла Фера практически не было, и это очень опасно для молодых людей.
Он высказал мнение, что все должно быть по-честному — кому нужна блудница, должны ее получить, а кому нужна целомудренная невеста, должны получить ее.
«Обмана не должно быть. Те, кто уже отметился развратом с юности, должны быть заклеймены выжженным клеймом на плече. Вот это нужно требовать от властей — принятия такого закона», — считает предприниматель.