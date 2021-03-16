Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

«Twitter и так умирает»: депутат Журова прокомментировала решение Роскомнадзора 

Газета.Ru и ещё 1 25 минут назад
«Twitter и так умирает»: Журова о решении Роскомнадзора
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на информацию о том, что Роскомнадзор может заблокировать работу социальной сети Twitter в России.

«У меня в Twitter достаточно активная площадка, я там многие годы сижу (114,3 тыс. читателей, — прим. «Газеты.Ru»). Не факт, что я расстроюсь, если его заблокируют, у меня есть другие источники. Я вообще считаю, что эта площадка потихоньку умирает именно как соцсеть. Появляются другие новые соцсети, которые интересны молодежи. Поэтому блокировка Twitter не будет большой потерей для российских граждан. Другое дело, если бы заблокировали Facebook, Instagram или TikTok. Тогда бы народ точно возмутился», — сказала Журова в интервью Sport24.

С 10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter, уточнив, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации, а именно материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних, публикациях, содержащих информацию о способах совершения суицида и прямых призывов к самоубийствам несовершеннолетних, а также данных о способах использования и изготовления наркотиков.
Видео дня. Родители школьников пожаловались на сбор денег на портреты Путина
Газета.Ru: последние новости
Мясников считает ситуацию с коронавирусом в Европе "мракобесием" Мясников считает ситуацию с коронавирусом в Европе "мракобесием" Умер народный артист России Стахан Рахимов Умер народный артист России Стахан Рахимов Отпевание композитора Людмилы Лядовой началось в Новодевичьем монастыре Отпевание композитора Людмилы Лядовой началось в Новодевичьем монастыре
Комментарии
Общество , Светлана Журова , Роскомнадзор , Госдума , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Панда уничтожила подаренную ей «робопанду» и попала на видео
00:42
Панда уничтожила подаренную ей «робопанду» и попала на видео
Новости Москвы
ФСБ показала на видео задержание работавшего на украинскую разведку россиянина
00:32
ФСБ показала на видео задержание работавшего на украинскую разведку россиянина
Происшествия
Появилось видео с места ДТП на Каширском шоссе в Москве
00:25
Появилось видео с места ДТП на Каширском шоссе в Москве
Новости Москвы Происшествия
Питон укусил за лицо любителя рептилий и попал на видео
00:59
Питон укусил за лицо любителя рептилий и попал на видео
В мире Происшествия
Огромная змея попыталась вцепиться в лицо владельца зоопарка и попала на видео
00:24
Огромная змея попыталась вцепиться в лицо владельца зоопарка и попала на видео
В мире Происшествия
Появилось видео с крушащим подъезд и машины трактором в Пермском крае
00:30
Появилось видео с крушащим подъезд и машины трактором в Пермском крае
Происшествия
Появилось видео «химатаки» на здание «Новой газеты»
00:17
Появилось видео «химатаки» на здание «Новой газеты»
Происшествия
Севшую на шпагат на купели Волочкову показали на видео
00:29
Севшую на шпагат на купели Волочкову показали на видео
Общество Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара в бизнес-центре «Савёловский Сити»
00:21
Опубликовано видео пожара в бизнес-центре «Савёловский Сити»
Новости Москвы Пожары
Похищение российского флага в Москве сняли на видео
00:32
Похищение российского флага в Москве сняли на видео
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение