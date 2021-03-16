«Twitter и так умирает»: Журова о решении Роскомнадзора

«У меня в Twitter достаточно активная площадка, я там многие годы сижу (114,3 тыс. читателей, — прим. «Газеты.Ru»). Не факт, что я расстроюсь, если его заблокируют, у меня есть другие источники. Я вообще считаю, что эта площадка потихоньку умирает именно как соцсеть. Появляются другие новые соцсети, которые интересны молодежи. Поэтому блокировка Twitter не будет большой потерей для российских граждан. Другое дело, если бы заблокировали Facebook, Instagram или TikTok. Тогда бы народ точно возмутился», — сказала Журова в интервью Sport24.