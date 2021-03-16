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Москва

Роскомнадзор допустил замедление других интернет-ресурсов в России 

Lenta.ru 53 минуты назад
Роскомнадзор допустил возможность замедления работы других интернет-ресурсов в России, нарушающих местное законодательство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Вадима Субботина.
Ранее представитель регулятора пригрозил заблокировать Twitter на территории России через месяц. По словам Субботина, ведомство пойдет на такие меры, если администрация соцсети откажется удалить запрещенную информацию, доступную на платформе.
10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России. Регулятор пошел на такие меры из-за того, что модераторы соцсети не в полной мере удаляют запрещенный в России контент. Тогда же сотрудники ведомства пообещали заблокировать площадку, если та не пойдет на уступки. Однако точные даты исполнения угрозы они на тот момент не называли.
Роскомнадзор обещал Twitter блокировку через месяц
Вскоре после ограничения доступа представители Twitter отреагировали на меры российских властей. В компании отметили, что выступают в защиту «открытого интернета по всему миру» и глубоко обеспокоены «участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн».
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Общество , Видео , Роскомнадзор
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