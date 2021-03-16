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Более 1 млн школьных мест создадут в рамках нацпроекта к 2025 году 

ТАСС и ещё 1 48 минут назад
Более миллиона новых школьных мест появится в России
Фото: РИА Новости
Более 1 млн новых мест для учащихся появится в российских школах к 2025 году в рамках национального проекта "Образование". Об этом во вторник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"В целом к 2025 году в рамках нацпроекта запланировано создание в общей сложности более 1 млн школьных мест", — сказала она в ходе встречи в формате открытого диалога с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Тема встречи — "О стратегических направлениях развития системы образования в РФ".
Голикова напомнила, что в настоящее время в российских школах обучаются 16,9 млн школьников, из них 7,6 млн — учащиеся 1-4 классов.
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Общество , Образование , Валентина Матвиенко , Татьяна Голикова , Совет Федерации
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