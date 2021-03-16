В России нашли похожие на британский штамм мутации COVID

"У нас есть предварительные результаты того, что есть изменения с точки зрения похожего на британский штамм [коронавируса] от больного из города Шахты и из города Таганрога. Еще раз обращаю внимание — эти люди не выезжали за границу", — сказал он, добавив, что если данные пациенты не покидали страну, то это дает основания предполагать, что изменившийся штамм уже свободно циркулирует в регионе.