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В Ростовской области выявили случаи мутации коронавируса, напоминающие британский штамм 

ТАСС и ещё 1 10 минут назад
В России нашли похожие на британский штамм мутации COVID
Фото: Reuters
Изменения коронавируса, напоминающие британский штамм, обнаружили у двух пациентов в Ростовской области, не выезжавших за границу, сообщил во вторник руководитель управления Роспотребнадзора в регионе Евгений Ковалев на заседании оперштаба области.

"У нас есть предварительные результаты того, что есть изменения с точки зрения похожего на британский штамм [коронавируса] от больного из города Шахты и из города Таганрога. Еще раз обращаю внимание — эти люди не выезжали за границу", — сказал он, добавив, что если данные пациенты не покидали страну, то это дает основания предполагать, что изменившийся штамм уже свободно циркулирует в регионе.

Вместе с тем, по словам Ковалева, данные изменения вируса, согласно исследованиям центра "Вектор", не утяжеляют течение болезни.

"По данным центрального аппарата Роспотребнадзора, основанного на докладах "Вектора", какого-либо утяжеления течения данные виды мутации не имеют, это доказано на исследованиях", — подчеркнул руководитель областного Роспотребнадзора.

На Украине выявили британский штамм коронавируса
Ростовская область занимает шестое место по количеству выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В регионе зарегистрированы 77 225 пациентов с коронавирусом, из которых 68 564 выздоровели, 3 320 умерли. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 34 человека.
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Общество , Евгений Ковалев , Роспотребнадзор , Ростовская Область , Таганрог
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