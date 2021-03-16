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Москва

Блогеров TikTok предложили переселить в Якутию 

Павел Тиунов 32 минуты назад
Блогеров TikTok предложили переселить в Якутию
Фото: Reuters
«Дальневосточный гектар» на Дальнем Востоке планируется выделять для реализации различных интернет-проектов, заявил глава Минвостокразвиия Алексей Чекунков. По его словам, как вариант, в Якутии можно организовать базу для блогеров социальной сети TikTok, сообщает РИА Новости.
Чекунков подчеркнул, что «гектар» — достаточная площадь для реализации небольшого проекта, в рамках которого «несколько десятков людей могут удачно проводить время». Министр признался, что не знает, зачем нужны базы для токтокеров, но знает, что «это популярная сейчас штука».

«Различные социальные сети и интернет-проекты также могут на гектарах реализовать», — отметил он.

Чекунков напомнил, что «дальневосточные гектары» сегодня активно используются для организации коллективных активностей». В пример он привёл школу каратэ на Курильских островах и центр иппотерапии. По его словам, 40% получивших «гектар» занимаются сельским хозяйством, 38% используют его для строительства собственных домов.
Организация коллективных поселений будет поддерживаться государством, отметил министр. В частности, власти обещают брать на себя возведение инфраструктуры. На эти цели национальная программа развития Дальнего Востока предполагает траты в размере более 7 миллиардов рублей, заявил Чекунков.

«В качестве эксперимента мы уже над одним таким поселением в Хабаровском крае работаем, чтобы провести туда дорогу и чтобы у жителей появилось новое поселение на карте страны», — пояснил он.

Ранее, как сообщал «Рамблер», комитет Госдумы по собственности рекомендовал принять законопроект, разрешающий досрочную передачу «дальневосточных гектаров» в собственность.
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Общество , Алексей Чекунков , Госдума , РИА Новости
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