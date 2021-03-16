Частным компаниям могут дать доступ к медданным россиян 

Для развития IT-отрасли и медицины Минцифры предложило дать частным компаниям доступ к данным о здоровье россиян. Об этом пишет «Коммерсант»

По информации издания, в этом году правительство планирует разработать ряд нормативных актов в области цифровизации медицинской сферы, в том числе дать доступ «поставщикам электронных медицинских сервисов» к медицинским данным граждан из государственных информационных систем (ГИС).

Планируется, что инициатива будет способствовать развитию медицины, в том числе диагностической, за счет технологии искусственного интеллекта. Эксперты отмечают, что искусственный интеллект после анализа большого массива информации сможет прогнозировать течение болезни. Однако, по их мнению, могут быть проблемы со сбором данных, которые разрознены и не систематизированы, а также с доступом к ним.

В свою очередь в Минздраве поддержали предоставление доступа разработчиков IT-решений в сфере искусственного интеллекта к обезличенной медицинской информации, пишет ТАСС

«Это позволит значительно повысить эффективность имеющихся и разрабатываемых систем в сфере медицинской диагностики с использованием искусственного интеллекта, а значит — повысит качество диагностики наших пациентов. Еще раз подчеркнем, что речь идет именно об обезличенных клинических данных, привязка которых к конкретным людям будет невозможна», — пояснили в ведомстве.

Как писал «Рамблер», ранее в России решили снизить страховые взносы для IT-компаний с 14 до 7,6 процента, а также урезать налог на прибыль с 20 до трех процентов.

Налоговую поддержку планируют распространить на компании, не менее 90 процентов доходов которых приходится на продажу софта, а также на услуги по его разработке, внедрению и поддержке.