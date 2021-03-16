В Петербурге потребовали закрыть выставку Васильевой

Евгения Васильева была членом совета директоров ОАО «Оборонсервис»
и занимала пост главы департамента имущественных отношений Министерства обороны
. В 2012 году она стала главной фигуранткой так называемого дела «Оборонсервиса»
. Ее признали виновной по эпизодам мошенничества в особо крупном размере, в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в легализации незаконно полученных денежных средств и приговорили к пяти годам колонии общего режима
. В 2015 году Васильеву освободили условно-досрочно.