Учительница отправила школьнику видео со стриптизом

Новосибирской области 32-летняя учительница отправила одному из школьников видео своего стриптиза, но впоследствии оно попало в местные чаты. Разгорелся скандал, после чего педагог уволилась и даже сменила место жительства.

Фото: vk.com/incident_nsk vk.com/incident_nsk

Местные жители рассказали журналистам, что учительница имела хорошую репутацию, в одиночку растила дочь и добиралась до школы из другого посёлка. Она очень любила детей, но особое внимание уделяла одному из школьников, которому и отправила скандальное видео.

Скорее всего, видео скинула в чаты мама Миши, когда заглянула в его телефон и увидела это, — рассказали сельчане журналистам «КП-Новосибирск».

Педагог после скандала уволилась из школы, при этом сама она уверяет, что ролик предназначался взрослому человеку, но её телефон взломали и видео разошлось по группам. В управлении образования администрации Татарского района сказали, что не в курсе инцидента.