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В России предложили запретить пластиковую посуду

Мария Иванова
10 минут назад
Вице-премьер Виктория Абрамченко призвала запретить выпуск неперерабатываемой продукции, в том числе пластиковой посуды. Об этом пишут «Ведомости».
Абрамченко, курирующая в правительстве вопросы экологии, заявила, что власти «не должны бояться» запрещать использование неперерабатываемых материалов.
«Такие, например, как цветной пластик, трудноизвлекаемые материалы, такие как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее. Вот этим нужно заниматься, это есть уже в практической работе правительства», - подчеркнула она.
По ее словам, к 2030 году власти стремятся добиться извлечения 50 процентов вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов.
Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что промышленности нужны «экономические стимулы перехода от трудноперерабатываемых видов».
Как писал «Рамблер», во всем мире наблюдается тенденция к сокращению использования пластика. Примерно в 130 странах действуют ограничения на использование полиэтиленовых пакетов. В ЕС с 2021 года запретили использовать пластиковые тарелки, стаканы и соломинки для питья.
Общество,Виктория Абрамченко,Денис Буцаев,ЕС,Ведомости,Россия,
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