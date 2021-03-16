В России предложили запретить пластиковую посуду

Абрамченко, курирующая в правительстве вопросы экологии, заявила, что власти «не должны бояться» запрещать использование неперерабатываемых материалов.

По ее словам, к 2030 году власти стремятся добиться извлечения 50 процентов вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов.