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Российская женщина-космонавт стала прообразом куклы Barbie 

Алиса Селезнёва 43 минуты назад
Российский космонавт стала прообразом куклы Barbie
Фото: РИА Новости
Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса Анна Кикина стала прообразом новой куклы Barbie. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании Mattel в России.
В компании рассказали, что новая кукла будет доступная в двух вариантах — в скафандре и в полетном костюме. Игрушку нельзя будет купить в магазине, она станет призом в конкурсе в честь 60-летия первого полета человека в космос.

«Barbie представляет куклу, которая на этот раз воплотила в себе образ Анны Кикиной — единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса», — пояснили в пресс-службе.

По мнению Кикиной, кукла-космонавт дает понимание, что шанс покорить космос есть у каждого.

«Необязательно, чтобы каждая девочка, играя с такой Барби, захотела стать космонавтом. Самое главное, чтобы все они знали, что у них есть выбор, есть право выбирать любую профессию, которая придется по душе», — пояснила она.

«Рамблер» писал, что ранее ведущий шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант неудачно пошутил по поводу снижения требований к кандидатам в космонавты и принес извинения главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.
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Общество , Дмитрий Рогозин , Иван Ургант , Анна Кикина , Роскосмос , ИТАР-ТАСС
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