Российский космонавт стала прообразом куклы Barbie

В компании рассказали, что новая кукла будет доступная в двух вариантах — в скафандре и в полетном костюме. Игрушку нельзя будет купить в магазине, она станет призом в конкурсе в честь 60-летия первого полета человека в космос.

«Barbie представляет куклу, которая на этот раз воплотила в себе образ Анны Кикиной — единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса», — пояснили в пресс-службе.

По мнению Кикиной, кукла-космонавт дает понимание, что шанс покорить космос есть у каждого.

«Необязательно, чтобы каждая девочка, играя с такой Барби, захотела стать космонавтом. Самое главное, чтобы все они знали, что у них есть выбор, есть право выбирать любую профессию, которая придется по душе», — пояснила она.