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Москва

Когда это все закончится: россияне лишатся накоплений 

Елена Прошина 1 час назад
Экономист Михаил Делягин заявил, что россияне, вложившие деньги в акции, рискуют «очень скоро» потерять свои активы. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.
Эксперт отметил, что из-за низких ставок многие россияне забрали деньги со вкладов и направили накопления на фондовую биржу, но «без предварительной подготовки».
Делягин сравнил заход на рынок акций в периоды экономической нестабильности с игрой в казино: все может измениться мгновенно.
По его мнению, американские IT-гиганты сейчас дорожают благодаря деньгам правительства США. Капитализация корпораций растет и люди, вкладывающие в них деньги, радуются росту своих портфелей. Однако на самом деле это «игра в стулья и когда музыка перестанет играть, кому-то обязательно не хватит места», подчеркнул экономист.
Делягин считает, что надутый за счет эмиссии в США пузырь лопнет очень резко и людей, которые лишатся денег, будет много.
Как писал «Рамблер», ранее Делягин прогнозировал обвал доллара на треть к основным мировым валютам.
Экономист отмечал, что доллар подешевеет и к рублю, но это не будет заслугой российской валюты: рубль останется слабым, курса в 55 рублей за евро ждать не стоит.
Сбережения Делягин советовал хранить в евро, швейцарских франках, норвежских кронах или золотых монетах.
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Общество , Видео , Михаил Делягин
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