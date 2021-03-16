Экономист Михаил Делягин заявил, что россияне, вложившие деньги в акции, рискуют «очень скоро» потерять свои активы. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Эксперт отметил, что из-за низких ставок многие россияне забрали деньги со вкладов и направили накопления на фондовую биржу, но «без предварительной подготовки».

Делягин сравнил заход на рынок акций в периоды экономической нестабильности с игрой в казино: все может измениться мгновенно.

По его мнению, американские IT-гиганты сейчас дорожают благодаря деньгам правительства США. Капитализация корпораций растет и люди, вкладывающие в них деньги, радуются росту своих портфелей. Однако на самом деле это «игра в стулья и когда музыка перестанет играть, кому-то обязательно не хватит места», подчеркнул экономист.

Делягин считает, что надутый за счет эмиссии в США пузырь лопнет очень резко и людей, которые лишатся денег, будет много.

Как писал «Рамблер», ранее Делягин прогнозировал обвал доллара на треть к основным мировым валютам.

Экономист отмечал, что доллар подешевеет и к рублю, но это не будет заслугой российской валюты: рубль останется слабым, курса в 55 рублей за евро ждать не стоит.

Сбережения Делягин советовал хранить в евро, швейцарских франках, норвежских кронах или золотых монетах.