Симоньян: "Мы создали первыми в мире лучшую в мире вакцину"

Российская вакцина «Спутник V» от научного центра Гамалеи была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Вторая российская вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона» — разработана в центре «Вектор» и зарегистрирована в октябре 2020 г. По данным «Интерфакса», третья вакцина — «КовиВак» поступит в гражданский оборот в конце марта. Речь идёт о медикаменте, который создали в центре имени Чумакова.