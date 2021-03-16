Симоньян: "Мы создали первыми в мире лучшую в мире вакцину"

«Сейчас у нас есть более ошеломительный повод, чем Чемпионат мира по футболу. Мы создали первыми в мире лучшую в мире вакцину. Вы только вдумайтесь в это. Такого научного прорыва, такого события мирового масштаба с точки зрения науки, технологии, медицины я не вспомню за последние много-много лет. Я считаю, по влиянию на человечество это близким к полёту Гагарина — то, что мы совершили. Мир это понимает тоже уже сейчас. Мир перешёл от насмешек, недоверия, лукавого похихикивания к полному, очевидному признанию».