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Маргарита Симоньян сравнила разработку российской вакцины от COVID-19 с полётом Гагарина

Говорит Москва
49 минут назад
Как рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный редактор телеканала RT, мировое сообщество уже признало достижения нашей страны в создании препарата.
Симоньян: "Мы создали первыми в мире лучшую в мире вакцину"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Сейчас у нас есть более ошеломительный повод, чем Чемпионат мира по футболу. Мы создали первыми в мире лучшую в мире вакцину. Вы только вдумайтесь в это. Такого научного прорыва, такого события мирового масштаба с точки зрения науки, технологии, медицины я не вспомню за последние много-много лет. Я считаю, по влиянию на человечество это близким к полёту Гагарина — то, что мы совершили. Мир это понимает тоже уже сейчас. Мир перешёл от насмешек, недоверия, лукавого похихикивания к полному, очевидному признанию».
Российская вакцина «Спутник V» от научного центра Гамалеи была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Вторая российская вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона» — разработана в центре «Вектор» и зарегистрирована в октябре 2020 г. По данным «Интерфакса», третья вакцина — «КовиВак» поступит в гражданский оборот в конце марта. Речь идёт о медикаменте, который создали в центре имени Чумакова.
Общество,Маргарита Симоньян,Радиостанция "Говорит Москва",Russia Today,
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