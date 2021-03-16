Женщинам могут разрешить ремонтировать самолеты

Сократить список запрещённых для женщин профессий предлагают в Совете Федерации . Оставить под запретом предполагается только те специальности, которые действительно могут навредить здоровью. Соответствующее обращение в Минтруд направила глава комитета СФ по социальной политике Инна Святенко

Фото: Екатерина Соловьева/РИА «Новости» Екатерина Соловьева/РИА «Новости»

Как сообщают «Известия», в списке запрещённых для женщин специальностей имеются связанные с производством, ремонтом и обслуживанием летательных аппаратов. При этом образовательные учреждения гражданской авиации выпускают женщин-специалистов в данных профессиях.

По мнению Инны Святенко, российские женщины должны получить право работать в качестве техников по планеру и двигателям, по приборам, электро- и радиооборудованию, по парашютным и аварийно-спасательным средствам.

В Минтруда РФ подтвердили, что получили запрос от Совфеда и рассмотрят его.