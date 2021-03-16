Женщинам могут разрешить ремонтировать самолеты

Сократить список запрещённых для женщин профессий предлагают в Совете Федерации
. Оставить под запретом предполагается только те специальности, которые действительно могут навредить здоровью. Соответствующее обращение в Минтруд
направила глава комитета СФ по социальной политике Инна Святенко
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Фото: Екатерина Соловьева/РИА «Новости»Екатерина Соловьева/РИА «Новости»
Как сообщают «Известия», в списке запрещённых для женщин специальностей имеются связанные с производством, ремонтом и обслуживанием летательных аппаратов. При этом образовательные учреждения гражданской авиации выпускают женщин-специалистов в данных профессиях.
По мнению Инны Святенко, российские женщины должны получить право работать в качестве техников по планеру и двигателям, по приборам, электро- и радиооборудованию, по парашютным и аварийно-спасательным средствам.
В Минтруда РФ подтвердили, что получили запрос от Совфеда и рассмотрят его.
Ранее пластический хирург Данила Лупин рассказал, на кого в красоте «равняются» российские женщины. По его словам, если раньше были популярны типажи внешности зарубежных знаменитостей, то теперь же представительницы прекрасного пола в РФ предпочитают отечественных звёзд. Об этом писал NEWS.ru.