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«Известия»: Российским женщинам могут разрешить ремонтировать самолеты

News.ru
47 минут назад
Сократить список запрещённых для женщин профессий предлагают в Совете Федерации. Оставить под запретом предполагается только те специальности, которые действительно могут навредить здоровью. Соответствующее обращение в Минтруд направила глава комитета СФ по социальной политике Инна Святенко.
Женщинам могут разрешить ремонтировать самолеты
Фото: Екатерина Соловьева/РИА «Новости»Екатерина Соловьева/РИА «Новости»
Как сообщают «Известия», в списке запрещённых для женщин специальностей имеются связанные с производством, ремонтом и обслуживанием летательных аппаратов. При этом образовательные учреждения гражданской авиации выпускают женщин-специалистов в данных профессиях.
По мнению Инны Святенко, российские женщины должны получить право работать в качестве техников по планеру и двигателям, по приборам, электро- и радиооборудованию, по парашютным и аварийно-спасательным средствам.
В Минтруда РФ подтвердили, что получили запрос от Совфеда и рассмотрят его.
Ранее пластический хирург Данила Лупин рассказал, на кого в красоте «равняются» российские женщины. По его словам, если раньше были популярны типажи внешности зарубежных знаменитостей, то теперь же представительницы прекрасного пола в РФ предпочитают отечественных звёзд. Об этом писал NEWS.ru.
Общество,Инна Святенко,Минтруд,Совет Федерации,газета "Известия",
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