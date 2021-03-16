Вред от коммунальных служб предложили возмещать по ОСАГО

Авторы проекта отмечают, что даже если такие организации признают свою вину, автовладельцы вынуждены самостоятельно нести бремя по взысканию с них причиненного вреда в судебном порядке. "Те дела, которые дошли до судов, тянутся месяцами, что создает излишнюю нагрузку на судебную систему. Анализ показывает, что среднее время рассмотрения подобных дел составляет почти 9 месяцев", — говорится в документах к проекту.