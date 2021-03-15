29 человек отказались пускать на чартер «Аэрофлота»

Двадцать девять граждан Узбекистана не были допущены на чартерный рейс "Аэрофлота" из Самарканда в Москву из-за отсутствия справок, разрешающих полет в период карантинных ограничений из-за коронавируса, или их подделки, сообщает в понедельник пресс-служба АО Uzbekistan Airports.

Власти Узбекистана с 16 марта 2020 года приостановили пассажирское сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. Для иностранных граждан и соотечественников организовывались вывозные спецрейсы на родину. Авиаперелет из Узбекистана в РФ возможен только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, а также документов для прохождения необходимого лечения или воссоединения с семьей.

По данным пресс-службы, в соцсетях распространилось видео, где люди жаловались на то, что были сняты со спецрейса "Аэрофлота" Самарканд-Москва, хотя у них были оплаченные билеты.

"Основной причиной отказа российской авиакомпанией в вылете 29 из 131 пассажира было предоставление неполного перечня запрашиваемых документов и их фальсификация", — говорится в сообщении на странице Uzbekistan Airports в Facebook.

В пресс-службе напомнили, что все документы, необходимые для вылета гражданина Узбекистана в РФ, проверяются и регистрируются в установленном порядке представителями авиакомпании "Аэрофлот".

"Международные аэропорты Узбекистана только предоставляют свои услуги во время прибытия и отправления пассажиров", — добавили в Uzbekistan Airports.

Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways в сентябре прошлого года возобновила регулярные рейсы в Белоруссию, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Киргизию, с 20 января этого года — в Таджикистан, в марте — в Германию и Индию. Полеты в страны, где ситуация с коронавирусом остается серьезной, в частности в Россию, продолжены в режиме спецрейсов. Ранее замминистра транспорта республики Жасурбек Чориев сообщал, что узбекская сторона рассчитывает в марте-апреле возобновить регулярное авиасообщение с Россией.