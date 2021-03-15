В Крыму запустят два водовода

Водоводы, которые позволят гарантированно поставлять воду в засуху, в ближайшее время будут запущены в Крыму . Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".

Вскоре начнет работать новый водовод в Севастополе , также построен водовод в Симферополе

В 2021 году на решение проблем с водоснабжением в Крыму и Севастополе выделено 3,2 млрд рублей , сообщает Минстрой . Запланированные работы позволят улучшить состояние сетей и частично решить проблему с водоснабжением. Планируется, что в Севастополе будет проведен капитальный ремонт отдельных участков водопровода (32 мероприятия на 0,9 млрд рублей), что снизит потери на сетях на 1,6 тысячи кубометров в сутки.

В Крыму проведут 14 мероприятий по капремонту водопроводов, начнется реконструкция трех водопроводов. Прогнозируемое снижение потерь на сетях по итогам года — 16,58 тысячи куб. м в сутки.