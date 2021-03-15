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В Крыму запустят два водовода для обеспечения поставок воды в засуху 

Российская Газета 39 минут назад
В Крыму запустят два водовода
Фото: РИА Новости
Водоводы, которые позволят гарантированно поставлять воду в засуху, в ближайшее время будут запущены в Крыму. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".
Вскоре начнет работать новый водовод в Севастополе, также построен водовод в Симферополе.
В 2021 году на решение проблем с водоснабжением в Крыму и Севастополе выделено 3,2 млрд рублей, сообщает Минстрой. Запланированные работы позволят улучшить состояние сетей и частично решить проблему с водоснабжением. Планируется, что в Севастополе будет проведен капитальный ремонт отдельных участков водопровода (32 мероприятия на 0,9 млрд рублей), что снизит потери на сетях на 1,6 тысячи кубометров в сутки.
В Крыму проведут 14 мероприятий по капремонту водопроводов, начнется реконструкция трех водопроводов. Прогнозируемое снижение потерь на сетях по итогам года — 16,58 тысячи куб. м в сутки.
Высокий процент износа сетей означает, что большая часть питьевой воды не успевает доходить до домов, отметил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Из-за этого граждане не получают коммунальные услуги должного качества, а предприятия сталкиваются с повышенной финансовой нагрузкой. "Это ситуация, которая тянется уже долгие годы, и ее необходимо решать. Капитальный ремонт водопроводов позволит значительно повысить эффективность существующей инфраструктуры и сгладить ситуацию, сложившуюся в Крыму", — пояснил Файзуллин.
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Комментарии
Общество , Марат Хуснуллин , Ирек Файзуллин , Минстрой , Республика Крым , Севастополь , Симферополь
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