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Горнолыжный сезон в Сочи продлили до 10 мая

Москва24
1 час назад
В Сочи до 10 мая продлили горнолыжный сезон из-за большого количества выпавшего снега в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе курорта "Красная Поляна".
"Количества снега на трассах курорта достаточно для продления сезона катания до середины мая. Академия райдеров для обучения детей, инструкторы, прокаты будут работать на курорте до 10 мая включительно", – говорится в сообщении.
Синоптики прогнозируют, что в течение марта в горах ожидаются снегопады. На горнолыжных трассах снежный покров остается устойчивым как за счет прошедших зимой снегопадов, так и за счет системы искусственного оснежения.
В феврале в Сочи бушевали снегопады. В горах сошли 4 лавины, которые повредили электричество в нескольких поселках. В регионе действовало штормовое предупреждение.
Общество,Сочи,
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