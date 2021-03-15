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В России могут расширить компетенции омбудсменов 

Парламентская газета 1 час назад
В России могут расширить компетенции омбудсменов
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
Компетенции уполномоченных по правам человека в России могут быть расширены, заявила член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Екатерина Алтабаева на совещании рабочей группы комитета. Об этом 15 марта сообщается на сайте телеканала «Вместе РФ».

«Такую задачу поставила перед нами Валентина Ивановна Матвиенко путём предоставления ему полномочий по рассмотрению жалоб граждан на действия и бездействие предприятий, учреждений, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности», — сказала Алтабаева.

Сенатор обратила внимание, что для расширения полномочий омбудсменов нужны поправки в первый Федеральный конституционный закон «Об уполномоченном по правам человека». Она напомнила, что эта задача была сформулирована в постановлении Совета Федерации в 2020 году.

«Мы все прекрасно понимаем, что постановление мы, безусловно, будем реализовать, в какой мере можно внести это изменение или нельзя, это будет предметом наших дальнейших обсуждений», — отметила Екатерина Алтабаева

Парламентарий также напомнила о законе о региональных уполномоченных, которым установлены единые принципы организации деятельности омбудсменов в регионах, правовые основы их взаимодействия с органами власти и институтами гражданского общества.
Закон, регулирующий деятельность региональных омбудсменов в РФ, прорабатывался в рамках работы специальной группы, созданной по поручению спикера палаты регионов Валентины Матвиенко, был принят в 2020 году и уже вступил в силу.
В ходе совещания рабочей группы комитета Совфеда представители власти, эксперты и сенаторы обсудили, как можно на законодательном уровне регулировать деятельность омбудсменов в стране.
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Комментарии
Общество , Валентина Матвиенко , Совет Федерации
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