В школьном меню сокращают количество сладкого и колбас, которые выдаются младшеклассникам на завтрак. Об этом в ходе совещания правительства заявила зампредседателя российского премьера по вопросам социальной политики Татьяна Голикова

«В соответствии с принципами здорового питания в меню школ сокращено количество выдаваемых кондитерских и колбасных изделий более чем в два раза», — приводятся слова Голиковой на сайте правительства.

При этом на 30% выросло количество фруктов и овощей, которые выдают детям. Порции детей почти во всех регионах увеличились примерно до 500 граммов.

Отмечается, что с сентября 2020 года бесплатное горячее питание получают 7,3 миллиона детей, учащихся в с 1-4 классе. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил привлечь к контролю питания еще и родителей младшеклассников. Это делается для того, чтобы не допустить отравления в школах, пишет ТАСС. Сейчас ситуацию с завтраками школьников контролируют федеральные и муниципальные власти.

Кроме того, правительство и Минпросвещения для быстрой работы с происшествиями в этой области даже создали специальные оперативные штабы. Также планируется создать реестр добросовестных поставщиков еды для детей.