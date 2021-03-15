В школьном меню сокращают количество сладкого и колбас, которые выдаются младшеклассникам на завтрак. Об этом в ходе совещания правительства заявила зампредседателя российского премьера по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
«В соответствии с принципами здорового питания в меню школ сокращено количество выдаваемых кондитерских и колбасных изделий более чем в два раза», — приводятся слова Голиковой на сайте правительства.
При этом на 30% выросло количество фруктов и овощей, которые выдают детям. Порции детей почти во всех регионах увеличились примерно до 500 граммов.
Отмечается, что с сентября 2020 года бесплатное горячее питание получают 7,3 миллиона детей, учащихся в с 1-4 классе. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил привлечь к контролю питания еще и родителей младшеклассников. Это делается для того, чтобы не допустить отравления в школах, пишет ТАСС. Сейчас ситуацию с завтраками школьников контролируют федеральные и муниципальные власти.
Кроме того, правительство и Минпросвещения для быстрой работы с происшествиями в этой области даже создали специальные оперативные штабы. Также планируется создать реестр добросовестных поставщиков еды для детей.
2 марта из красноярских школ госпитализированы более 56 детей с отравлением, напоминает RT. Из-за массового отравления пришлось организовать прокурорскую проверку. напоминает «Национальная служба новостей». Ранее в России назвали лучшие школьные столовые.