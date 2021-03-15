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Спрогнозирован срок возвращения к нормальной жизни в России 

Артём Кульша 2 часа назад
Спрогнозирован срок возвращения к нормальной жизни в России
Фото: ТАСС
В середине лета в России возможно начало возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщают «Известия».
21 февраля — 5 марта специалисты из Европейского университета в Санкт-Петербурге, НИИ гриппа имени Смородинцева, клиники «Скандинавия», лаборатории «Генетико» и компании «Полиметалл» провели исследование об общепопуляционном иммунитете к коронавирусной инфекции в крупных городах России. Тест на антитела дал положительный результат у 53,4% участников исследования. Количество вакцинированных среди всех респондентов составило 10,7%.

«С уверенностью можно говорить, что крупные города России подходят к условной отметке коллективного или популяционного иммунитета», — сообщил руководитель исследования директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Антон Барчук.

Соавтор исследования заместительница директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко отметила, что более 50% носителей антител достаточно для стабилизации ситуации с распространением COVID-19, а для контроля над болезнью необходимо, чтобы данный показатель достиг 70-80%. Она высказала мнение, что это станет возможным к середине лета, после чего возможно начало возвращения к нормальной жизни.
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Общество , Антон Барчук
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