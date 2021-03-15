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Норкин извинился за очередной еврейский анекдот

Артём Кульша
57 минут назад
Телеведущий Андрей Норкин рассказал в эфире НТВ анекдот о выгодоприобретателях от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и тут же извинился.
Норкин извинился за очередной еврейский анекдот
Фото: ТАССТАСС
12 марта, как сообщал «Рамблер», в ходе очередного эпизода шоу «Место встречи» обсуждалось то, как мир изменился в результате пандемии и кто лучше справился с вызванным ею кризисом. Политолог Григорий Добромелов назвал локдаун в некотором роде экспериментом по выявлению пределов ограничений и призвал искать главных получателей выгоды, чтобы понять, кто был автором эксперимента.
«Есть анекдот про тех, кому выгодно. "Фима, как дела? По-прежнему шьете маски?". "Вы что, Яша, маски — это прошлый день! Мы варим вакцину!". Извините за ксенофобию», — заявил на это Норкин.
В конце этого выпуска он рассказал еще один анекдот. Согласно его сюжету, в кабинете сидят два рентгенолога, один наблюдает за процессом исследования, второй заполняет формуляры. Первый сообщает, что ничего не видит на снимке. Второй советует добавить мощности. Первый так и делает, но все равно ничего не видит и по совету коллеги снова увеличивает мощность. После этого первый зовет второго и спрашивает, что это за белые скелетики, которые стоят цепочкой.
«Нет, ну ты все-таки переборщил! Это детский сад соседний на прогулку вышел!"» — ответил ему коллега.
Общество,Андрей Норкин,НТВ,
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