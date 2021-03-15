Норкин извинился за очередной еврейский анекдот

12 марта, как сообщал «Рамблер», в ходе очередного эпизода шоу «Место встречи» обсуждалось то, как мир изменился в результате пандемии и кто лучше справился с вызванным ею кризисом. Политолог Григорий Добромелов назвал локдаун в некотором роде экспериментом по выявлению пределов ограничений и призвал искать главных получателей выгоды, чтобы понять, кто был автором эксперимента.

В конце этого выпуска он рассказал еще один анекдот. Согласно его сюжету, в кабинете сидят два рентгенолога, один наблюдает за процессом исследования, второй заполняет формуляры. Первый сообщает, что ничего не видит на снимке. Второй советует добавить мощности. Первый так и делает, но все равно ничего не видит и по совету коллеги снова увеличивает мощность. После этого первый зовет второго и спрашивает, что это за белые скелетики, которые стоят цепочкой.