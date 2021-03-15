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Родителей учеников в Пензе попросили купить портреты Путина

Артём Кульша
1 час назад
В Пензе руководство одной из школ попросило родителей учеников за свой счет купить портреты президента России Владимира Путина и губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом сообщает «7x7».
Родителей учеников в Пензе попросили купить портреты Путина
Фото: ТАССТАСС
11 марта в школе 78 состоялась ежегодная конференция работников образования Пензы. Вчера родители учеников рассказали «7х7», что накануне мероприятия в чатах классов в мессенджерах классные руководители и члены родительских комитетов попросили их срочно купить портреты Путина и Белозерцева и распечатать тексты гимнов России и Пензенской области.
11 марта в ходе заседания Пензенской городской думы депутат от КПРФ Андрей Жданников попросил главу Управления образования Пензы Лилию Чащину прокомментировать это. Она этого не сделала.
В свою очередь, Белозерцев выразил огорчение ситуацией, если она соответствует действительности. Он назвал это самоуправством и поборами, осудил это и поручил Министерству образования Пензенской области провести служебную проверку в школе 78. Губернатор заранее принес извинения родителям учеников, если информация подтвердится.
Общество,Иван Белозерцев,Владимир Путин,КПРФ,Пензенская Область,Пенза,
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