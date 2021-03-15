Родителей учеников в Пензе попросили купить портреты Путина

11 марта в школе 78 состоялась ежегодная конференция работников образования Пензы. Вчера родители учеников рассказали «7х7», что накануне мероприятия в чатах классов в мессенджерах классные руководители и члены родительских комитетов попросили их срочно купить портреты Путина и Белозерцева и распечатать тексты гимнов России и Пензенской области.

В свою очередь, Белозерцев выразил огорчение ситуацией, если она соответствует действительности. Он назвал это самоуправством и поборами, осудил это и поручил Министерству образования Пензенской области провести служебную проверку в школе 78. Губернатор заранее принес извинения родителям учеников, если информация подтвердится.