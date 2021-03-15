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Роскомнадзор потребовал снять блокировку крымского телеканала в Instagram

Павел Тиунов
2 часа назад
Представители Роскомнадзора уличили руководство компании Facebook Inc в цензуре. Они потребовали снять с аккаунта телеканала «Крым 24» в Instagram все ограничения.
Роскомнадзор потребовал снять блокировку крымского телеканала в Instagram
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Несколько дней назад генеральный продюсер телерадиокомпании «Крым» Олег Крючков заявил, что аккаунт телекомпании «Крым 24» в Instagram был частично заблокирован. В настоящее время администраторы страницы могут публиковать только фотографии без текстовых сообщений. Ограничения были наложены «в канун празднования седьмой годовщины Крымской весны», отметил продюсер. Причиной блокировки, по словам Крючкова, стало якобы использование сервиса по «накрутке лайков». Отмена ограничений назначена на 19 марта, сразу после празднования памятной даты, резюмировал менеджер.
На ситуацию отреагировал Роскомнадзор. Представители ведомства на своём сайте сообщили, что уже потребовали от Facebook Inc (компании-владельца Instagram) снять блокировку, наложенную на аккаунт телеканала «Крым 24».
«Действия компании Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры», - говорится в сообщении.
В прошлом году, как сообщал «Рамблер», YouTube удалил учетную запись телеканала «Крым 24» якобы за нарушение условий использования видеохостинга.
Общество,Олег Крючков,Роскомнадзор,
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