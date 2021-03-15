Роскомнадзор потребовал снять блокировку крымского телеканала в Instagram

Несколько дней назад генеральный продюсер телерадиокомпании «Крым» Олег Крючков
заявил, что аккаунт телекомпании «Крым 24» в Instagram был частично заблокирован. В настоящее время администраторы страницы могут публиковать только фотографии без текстовых сообщений. Ограничения были наложены «в канун празднования седьмой годовщины Крымской весны», отметил продюсер. Причиной блокировки, по словам Крючкова, стало якобы использование сервиса по «накрутке лайков». Отмена ограничений назначена на 19 марта, сразу после празднования памятной даты, резюмировал менеджер.