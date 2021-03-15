3,5 миллиона человек привились в России от коронавируса

«Две составляющие "Спутника V" уже получили 3,5 миллиона человек», — сообщили в фонде.

Там отметили, что в Европе Россия лидирует по количеству привитых от COVID-19. «Ни одна другая европейская страна еще не вакцинировала полностью три миллиона жителей», — добавили в РФПИ.