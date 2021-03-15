Актриса разделась догола на сцене во время вручения премии

Во Франции актриса устроила голый демарш на сцене во время вручения национальной кинопремии «Сезар».

57-летняя Корина Масьеро поднялась на сцену, чтобы вручить награду за лучший костюм. Сама она при этом была облачена в костюм осла. Произнося свою речь, посвященную плачевному состоянию французской культуры из-за пандемии, актриса устроила стриптиз и сняла с себя всю одежду. Так она выразила протест закрытию культурных учреждений в стране.