Актриса разделась догола на сцене во время вручения премии

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Москва

Оголившуюся на церемонии вручения кинопремии актрису сняли на видео 

Алевтина Жаркова 51 минуту назад
Во Франции актриса устроила голый демарш на сцене во время вручения национальной кинопремии «Сезар».
57-летняя Корина Масьеро поднялась на сцену, чтобы вручить награду за лучший костюм. Сама она при этом была облачена в костюм осла. Произнося свою речь, посвященную плачевному состоянию французской культуры из-за пандемии, актриса устроила стриптиз и сняла с себя всю одежду. Так она выразила протест закрытию культурных учреждений в стране.
Ранее сообщалось, что российская блогерша прокатилась на лыжах по горному склону в Сочи в купальнике.
Общество , Видео , В мире
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