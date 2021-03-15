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В России за сутки выявили 9 437 новых случаев заражения COVID-19 

News.ru 5 часов назад
В России за сутки выявили 9 437 новых случаев заражения COVID
Фото: globallookpress.com
В течение прошедших суток медицинские специалисты выявили на территории России 9 437 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в понедельник, 15 марта, рассказали сотрудники федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением болезни.
На сегодняшний день с начала пандемии заражение COVID-19 было диагностировано у 4 400 045 россиян.
Как сообщили в оперштабе, за последние 24 часа из больниц в РФ по выздоровлении выписали 8 447 пациентов, переболевших коронавирусом. Всего с момента начала распространения инфекции с недугом смогли справиться 4 003 576 жителей страны.
Также в оперативном штабе заявили, что за прошедшие сутки в России скончались 404 человека с COVID-19. Число жертв болезни выросло до 92 494.
Как ранее передавал NEWS.ru, исходя из данных на вечер 14 марта, с начала пандемии коронавируса в мире зафиксировано 119,2 млн случаев заражения, за последние сутки это число увеличилось более чем на 461 тысячу. Жертвами инфекции стали 2,64 млн человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения.
Общее число заражённых составило 119 220 681 (+461 105), погибших — 2 642 826 (+8419).
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Общество , ВОЗ
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